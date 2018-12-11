Телемарафон "Наши дети" проведет 14 декабря канал "Беларусь 4. "Могилев"

11 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Благотворительный телемарафон "Наши дети" пройдет 14 декабря в прямом эфире канала
В студию придут около 50 гостей. В их числе депутаты, представители трудовых коллективов, бизнесмены, волонтеры и др. Все они поддержали идею благотворительной акции, пожертвовали деньги на счет Детского фонда, приготовили подарки.
Благодаря телемарафону, проходившему в 2017 году, было собрано более Br40 тыс. Это две трети средств, которые собрали во время благотворительного марафона. Более Br14 тыс. составила адресная помощь конкретным семьям.
В нынешнем году собранные во время телемарафона пожертвования пойдут на приобретение физиотерапевтического оборудования в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Глусский район). В Могилевский и Бобруйский центры коррекционно-развивающего обучения приобретут специальные подъемники для детей-инвалидов. Также будет организована адресная помощь детям, нуждающимся в срочной операции, лечении или реабилитации.
Журналисты телерадиокомпании "Могилев" подготовили видеосюжеты о судьбах детей, чье здоровье и даже жизнь зависят от помощи добрых сердцем людей. Все они будут показаны во время телемарафона.
"Девиз нашего телемарафона: согреем детские сердца вместе! Ведь, чем больше людей примет участие в акции, тем больше добрых дел мы сможем сделать. Каждому ребенку перед Новым годом нужен подарок. И каждый взрослый это чудо может сотворить своими руками, перечислить небольшие средства", - отметила директор телерадиокомпании "Могилев" Татьяна Ларина.
Сделать пожертвование можно, позвонив по телефонам: для абонентов МТС *222*5#. Со счета спишется Br2,04. Со стационарного телефона по номеру 8-902-215-11-11. Со счета спишется Br3.
Можно собрать финансовую помощь в коллективе и перечислить средства на расчетный счет "Белорусского детского фонда" или уточнить информацию по телефону фонда - 8 0222 737573.-0-
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