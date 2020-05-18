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18 мая 2020, 07:13

Телерадиокомпания "Брест" проведет марафон в поддержку медработников

Фото из архива
Фото из архива
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18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Телерадиокомпания "Брест" проведет 19 мая телемарафон "Дзякуй, доктар" в поддержку медицинских работников, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный редактор ТРК Ирина Балабанович.

В этот день с 7.10 до 9.30 ведущие и гости телеканала "Беларусь 4" и радио "Брест" в прямом эфире расскажут о работе врачей региона во время пандемии. Зрители и слушатели смогут узнать о государственной поддержке и мерах по борьбе с COVID-19, волонтерской и спонсорской помощи учреждениям здравоохранения. Эфирное время предоставят желающим поблагодарить и поддержать медицинский персонал.

"Медики сейчас находятся на передовой, им приходится очень тяжело. От их работы зависят жизни людей: наших близких, коллег, зрителей. Многие уже помогли учреждениям здравоохранения. Мы хотим рассказать об этих инициативах, - отметила Ирина Балабанович. - Очень важно морально поддержать медицинский персонал. Мы хотим, чтобы слова благодарности и признательности в адрес героев современности прозвучали с телеэкрана на всю Брестскую область".

Также зрители и слушатели смогут узнать, как можно оказать поддержку медикам.

Итоги телемарафона будут подведены в вечернем выпуске новостей на телеканале "Беларусь 4".-0-

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