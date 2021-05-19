Тема благоустройства района преобладала на прямой линии и приеме граждан в Ветке

19 мая, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прямую линию и прием граждан в Ветке. На них преобладали вопросы развития и благоустройства района, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым на прямую линию дозвонился пенсионер из Ветки. Семья держит коз, которые постоянно дают приплод. "Однако сдавать мясо некуда. Мясокомбинаты не принимают мелкий рогатый скот, а частники закупают только овец. Это же мясозаготовка для государства. Помогите, пожалуйста", - попросил он.

Геннадий Соловей отметил, что в этом плане не видит проблем. "Мы услышали вас. Подумаем, как решить вопрос", - сказал он, поручив профильным предприятиям проработать ценовой фактор и дать информацию об услуге в местной прессе.

Ветковчанку Ирину волновало благоустройство тротуаров. В частности, она просила заменить асфальтное покрытие на территории детского сада, а также по ул.Батракова. Губернатор решил выехать на место и разобраться с вопросом детально.

От души благодарила местные и областные власти за благоустройство родной Ветки Наталья Сергеевна. Женщина живет в Минске, а сейчас приехала на малую родину. "Как же изменился наш город - все чисто и уютно. Приятно проехать по улицам, хоть назад возвращайся жить", - эмоционально высказалась она. Председатель облисполкома подчеркнул, что все реализовано благодаря поддержке на государственном уровне. "Мы благоустраиваем города и населенные пункты по поручению Президента", - акцентировал внимание он.

С просьбой от всех друзей обратился к губернатору школьник Максим. "Мы узнали о прямой линии в Instagram и решили позвонить вам. У нас в городе есть хороший стадион и площадки для занятий спортом. А мы любим кататься на велосипедах, роликах и скейтах, но не хватает скейт-парка. Просим помочь", - сказал он. Губернатор отметил, что идею постараются воплотить в течение этого года: "Конечно, мы поддержим молодежную инициативу. Уже дано поручение председателю Ветковского райисполкома".

Председатель Ветковского райисполкома Павел Силивончик заверил, что тема молодежного досуга на контроле в районе. В прошлом году открыли мотосекцию. Сейчас рассматривают варианты обустройства трассы для проведения соревнований и мотокроссов. Много планов и по возрождению историко-культурных ценностей. В частности, есть намерение восстановить усадебный комплекс в Хальче. Это старинное поместье считается памятником архитектуры.

Своими предложениями по поводу социально-экономического развития района на приеме поделился Виктор Михайлович. Они касались как оптимизации производственных вопросов, так и благоустройства.

Нину Алексеевну из агрогородка Неглюбка на прием к губернатору привел коммунальный вопрос. Совхоз выделил кирпичный дом семье с четырьмя детьми. Здесь она проживает с 1982 года, сейчас дом нуждается в капитальном ремонте. По словам женщины, они с супругом готовы сами сделать ремонт, но просит не удерживать с них деньги по этой статье в жировке. При этом за капитальный ремонт и техническое обслуживание задолжали более Br1 тыс. с учетом начисленной пени. Женщине разъяснили, что при погашении суммы основного долга им спишут пеню.

По мнению Владимира Ивановича из райцентра, затягивается расследование уголовного дела по краже двух мотоциклов. Один из них нашли, по второму нет информации. Пенсионеру дорога эта раритетная техника. "И дело не столько в материальном аспекте. Отремонтировал мотоцикл, планировал поучаствовать в юбилейном мотопробеге и передать по наследству сыну", - поделился он.

По каждому обращению даны поручения и установлены сроки контроля.-0-