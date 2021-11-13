Тема ЖКХ превалировала на прямой линии Шерстнева с жителями Витебской области

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы к работе жилищно-коммунального хозяйства преобладали сегодня на прямой телефонной линии председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева с жителями региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Жительница ул.Гагарина в Витебске позвонила по нескольким вопросам, один из которых касался состояния многоквартирного дома №160. В этом году улицу кардинально обновили, сделали новую проезжую часть. Николай Шерстнев добавил, что в 2022-2023 годах планируется привести в порядок и сами дома с дворами: намерены выполнить ремонт фасадов, кровли многоэтажек, обновить тротуары, дорожки и спортивные площадки.

Еще одна жительница областного центра с ул.Герцена, 6, пожаловалась, что в квартире протекает стояк в туалете. Женщина с августа добивается решения проблемы от коммунальных служб, но там не реагируют. Губернатор поручил разобраться и выяснить, кому звонила заявительница и кто из специалистов проигнорировал вопрос. "Отправляйте немедленно туда людей и устраните течь", - потребовал от мэра Витебска Николай Шерстнев. Председатель облисполкома снова затронул вопрос качества подбора кадров в организации жилищно-коммунальной сферы и важности работников уметь находить общий язык с людьми.

Заявительница из Витебска пожаловалась на течь крыши в одной из многоэтажек по ул. Петруся Бровки. Во время сильных дождей в последние годы заливает коридор подъезда. Работники ЖЭУ устранить проблему не смогли. Сейчас после обращения этот вопрос должны решить.

Также во время прямой линии житель Витебска назвал проблему стоматологического обслуживания инвалидов, которые самостоятельно не могут приехать в клинику. Раньше стоматолог выезжал на дом и лечил, но несколько лет назад, по словам заявителя, это отменили. Мужчине обещали помочь в его вопросе и в целом разобраться в теме: какие сейчас правила и насколько они соответствуют потребностям людей с ограниченными возможностями.

Сегодня на прямую телефонную линию Николая Шерстнева поступило 20 звонков. Большинство - из областного центра, но также из Полоцкого, Толочинского, Витебского, Верхнедвинского районов, Сенно и Орши. Люди обращались с вопросами работы транспорта, почтового обслуживания, возвращения компенсации после ДТП, установке скамеек во дворах и плохого отопления в квартирах.

В этом году на 8 ноября на прямые линии облисполкома поступило 457 обращений, что на 8% меньше показателя 2020 года. В районах также наблюдается снижение на 9% количества жалоб людей. Как и раньше, чаще всего жители звонят с вопросами о работе ЖКХ (58% из общей структуры), состоянии дорог (7) и транспорта (6%).-0-