Тематические площадки, роботы и концерт: детский праздник пройдет в Могилеве

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Культурно-массовое мероприятие "Дорогой вдохновения и творчества" пройдет сегодня на площадке областного центра творчества. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

Для ребят и их родителей организуют работу инфоцентра, где можно будет познакомиться с деятельностью учреждения дополнительного образования и выбрать объединение по интересам. Во время праздника пройдут спортивные эстафеты, демонстрация действующих роботов, в небо запустят квадрокоптеры. Запланирована работа интерактивных площадок по изготовлению моделей самолетов, лаборатории "Чудеса микроскопа".

Дети постарше смогут пройти туристическую полосу препятствий, а для дошколят и их родителей организуют развивающие мастер-классы "Мы растем". Праздничную атмосферу поддержат художественные коллективы, которые подготовили для гостей праздника насыщенную творческую программу.

Начало мероприятия в 11.00.

Праздник станет частью республиканской Недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая проходит в Беларуси по 11 сентября. Мероприятие проводится для знакомства учащихся и их родителей с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, их возможностями в организации досуга в свободное от учебы время.-0-