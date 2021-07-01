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01 июля 2021, 17:13

Тематические выставки и ярмарки развернутся на Кургане Славы в День Независимости

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематические выставки и ярмарки развернутся в мемориальном комплексе "Курган Славы" в Минской области в День Независимости, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки откроются для посетителей в 12.00. "В День Независимости на Кургане Славы каждый его посетитель сможет найти занятие или развлечение по интересам. Гости комплекса смогут посмотреть на презентацию региональных рушников, поучаствовать в мастер-классах по вытинанке, художественной игрушке, росписи по дереву, попробовать сложить спортивные парашюты, сделать памятные фотографии в тематических зонах и принять участие во множестве других активностей", - рассказали в пресс-службе.

На территории мемориального комплекса развернется ярмарка "Беларусь самобытная". Сувенирную продукцию представят учреждения социального обслуживания Минской области. Здесь можно будет увидеть и приобрести картины, куклы-обереги, изделия из керамики и дерева, бисера, декоративные подушки, декор для дома, композиции из соломы, веники для бани, а также мед и свежеиспеченный хлеб. Приветствовать гостей на ярмарке будет вокальная группа "Ігуменскі настрой" и другие коллективы региона.

Также на площадке комплекса будет организована выставка мастеров народного творчества по разным видам ремесел: гончарство, керамика, мелкая пластика, резьба по дереву, лозоплетение, традиционная кукла, ткачество, вышивка, плетение пояса, соломоплетение, набиванка, гобелены и другие с проведением мастер-классов Стародорожского, Борисовского, Смолевичского, Слуцкого, Воложинского, Логойского, Минского, Червенского, Мядельского, Молодечненского районов. Все желающие смогут научиться делать куклы-обереги, брелоки на деревянных спилах с символами Беларуси, изделия из глины и соломы, аппликации из ткани, обучиться росписи акриловыми красками.

Во время мероприятия для гостей оборудуют и музейное образовательное пространство. В интерактивной форме там представят мини-площадку "Музейная арт-платформа "Искусство видеть, знать, любить" с парадом оживших портретов Хаима Сутина".

Посетителям праздника также представится возможность покататься на лошадях и принять участие в физкультурно-спортивных развлечениях, таких как мини-гольф, дартс, гиря, городки, кольцеброс. Помимо этого, на территории комплекса организуют напольную игру "Моя Целина", где будут изображены социально значимые объекты, в реконструкции или строительстве которых принимали участие студенческие отряды. А на другой площадке можно будет пройти викторину "Анатомия человека", обучиться оказанию первой медицинской помощи и поучаствовать в постановочной операции.

Также во время праздника гостям предложат принять участие в акции по изготовлению бумажных журавликов. Согласно преданию, изготовив 1000 таких птиц, можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Результатом акции станет мероприятие, на котором люди коллективно пожелают Беларуси оставаться такой же процветающей, мирной и независимой страной. С пожеланиями добра эти журавлики после вручат участникам праздника на Кургане Славы.-0-

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