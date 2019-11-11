Температурные рекорды побиты 10 ноября по северу Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 10 ноября в некоторых населенных пунктах по северу Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси 10 ноября сохранялась очень теплая погода со среднесуточной температурой на 6-11 градусов выше климатической нормы. Самая высокая температура была в Житковичах Гомельской области - плюс 15 градусов. Но температурные рекорды отмечены в северной части страны. На метеостанции в Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до отметки в 12,6 градуса тепла. Предыдущий рекорд для этой метеостанции составлял плюс 11,9 градуса в 2010 году", - сказали в Белгидромете.

Также температурные максимумы отмечены в Верхнедвинске - 12,7 градуса выше нуля (ранее было плюс 11,1), Докшицах - 12,1 градуса тепла (плюс 11,5), Лынтупах - 11,8 градуса выше нуля (плюс 10,6), Шарковщине - 12 градусов тепла (плюс 11,3). Все предыдущие рекорды датировались 2010 годом.

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит 5-11 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 12-14 градусов.-0-

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