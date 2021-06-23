Температурные рекорды побиты 22 июня на большей части Брестской области

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды обновились 22 июня на большей части территории Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией облгидромета Светлана Жогальская.

В регионе воздух за прошлые сутки прогрелся до 32-34 градусов. В Бресте 22 июня было +32,5. До обновления рекорда 2000 года не хватило всего 0,4 градуса. Тогда столбик термометра поднялся до 32,9 градуса. В городе Высокое Каменецкого района зафиксировали +33.

На большей части территории Брестской области было и того жарче. Самая высокая температура дня отмечена в Пинске - 33,6 градуса тепла. Побит рекорд 21-летней давности, когда в городе было 33 градуса. Также он обновлен на метеорологических станциях в Пружанах и Дрогичине (2000 года), а также в Барановичах, Ганцевичах, Ивацевичах, болотной станции Полесская в Лунинецком районе (2013 года).

По прогнозам синоптиков, жара в Брестской области начнет спадать к выходным.-0-