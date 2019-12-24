24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 23 декабря в Гомеле и Брагине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отмечают синоптики, в Беларуси продолжает сохраняться аномально теплая погода, нетипичная для первого месяца зимы. В Гомеле 23 декабря столбик термометра поднялся до рекордной отметки в 10,6 градуса тепла. Предыдущий температурный максимум для этого города составил плюс 10,2 градуса в 2015 году. Рекорд побит и в Брагине, где вчера было 10,9 градуса выше нуля (плюс 10,4 градуса в 2015 году).

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, по юго-западу местами сильные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла. Если обратиться к истории метеонаблюдений, самым теплым 24 декабря было в 2015 году, а самым холодным - в 1892-м.

В первой половине недели в Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Ожидается дождливая и очень теплая погода. В дальнейшем с западными и северо-западными ветрами на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии. Температурный фон начнет постепенно понижаться, и к концу рабочей недели похолодает. В выходные дни будут преобладать слабые морозы, а осадки будут выпадать в виде снега.-0-

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