Температурные рекорды побиты 25 декабря в Витебской области

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 25 декабря в нескольких городах Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Погоду в Беларуси 25 декабря определяли атмосферные фронты. В ряде населенных пунктов побиты температурные рекорды. Средняя температура за прошедшие сутки удерживалась в пределах 4-6 градусов тепла, что на 6-11 градусов выше климатической нормы. Повсеместно прошли осадки, в основном дождь", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра 25 декабря достиг максимальной отметки в Витебске - плюс 5 градусов. Предыдущий рекорд составлял 4,6 градуса выше нуля и был установлен в 2015 году. Температурные максимумы установлены и на других метеостанциях Витебской области: в Езерище - плюс 5,7 градуса (в 1980 году было 4,4), в Лепеле и Полоцке - 6,6 градуса выше нуля (в 1980-м - 6,1 и 5,4 соответственно), в Докшицах - плюс 6,5 градуса (5,9 градуса в 1980 году), Верхнедвинске - 6,3 градуса тепла (плюс 6 градусов в 2013-м), Сенно - плюс 6 градусов (5,3 градуса в 1980-м).

Сегодня в Беларуси будет облачно. На большей части территории временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла. К выходным ожидается похолодание. "Уже в ночь на 26 декабря по северо-западу страны отмечался мокрый снег, сегодня утром там местами даже установился снежный покров высотой до 2 см", - добавили синоптики.-0-

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