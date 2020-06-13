Температурные рекорды побиты в Брагине и Мозыре

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 12 июня в Брагине и Мозыре Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Брагине воздух прогрелся до 33,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году - 33,1 выше нуля.

Температура воздуха в Мозыре достигла плюс 32,9. Прежним максимумом считалось 32,8 тепла в 2010 году.

На выходных будет менее жаркая погода. В субботу, 13 июня, днем будет от 18 до 24 тепла, по югу - 25-29 градусов. В воскресенье, 14 июня, в стране будет преобладать облачная погода. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах - сильные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточный, восточный порывистый, местами - сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 тепла, днем будет от 15 до 21 градуса выше нуля, в юго-восточных районах - плюс 22-26.-0-

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