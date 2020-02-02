2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси в первый день февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Бресте 1 февраля воздух прогрелся до 10,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2002 году - плюс 10,3.

Обновились также рекорды в Барановичах, где было 7,8 градуса тепла (прежний максимум - плюс 6,4), Ивацевичах (плюс 9, прежний рекорд - 7,4 выше нуля), Лынтупах (плюс 7,1, до этого максимум - 4,5 выше нуля), Столбцах (6,8 градуса тепла против плюс 4,2) и некоторых других городах.

Сегодня, 2 февраля, на большей части территории страны ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем в отдельных районах - 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 4 - плюс 10.-0-

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