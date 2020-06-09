Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 8 июня в некоторых городах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Могилеве столбик термометра поднялся до отметки 30,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд дня - плюс 30,1, он был зафиксирован в 1956 году.

Плюс 29,9 градуса было на Нарочи (прежний рекорд - 29,3 градуса тепла в 2011 году), 28,7 выше нуля - в Мстиславле (плюс 27,9 в 2019 году).

В Бобруйске повторен рекорд 1956 года - плюс 30,3. Рекорд 1998 года повторен в Лельчицах - 31,4 градуса тепла.

Сегодня, 9 июня, днем будет от плюс 26 до 32 градусов, по западу Брестской и Гродненской областей ожидается 23-25 градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца текущей недели, прогнозируется до 33 градусов.-0-

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