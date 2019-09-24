24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный минимум 1956 года побит в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура воздуха около 6 часов утра опустилась до минус 3 градусов. Ранее температурный минимум, зафиксированный в 1956 году, составлял минус 1,4 (данные за 112 лет).

Завтра, 25 сентября, ночью во многих районах ожидаются заморозки - до 4 градусов. Будет преимущественно без осадков. Местами температура воздуха составит от 1 до 5 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов, по югу ожидается до 17 градусов тепла.-0-

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