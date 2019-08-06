Температурный минимум 91-летней давности обновился минувшей ночью в Гомельской области

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные минимумы обновились ночью 6 августа в некоторых населенных пунктах Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температура в Василевичах Гомельской области снизилась до 4,8 градуса (в 1928 году было 6,9 градуса выше нуля).

В Кличеве Могилевской области столбик термометра опустился до 3,1 градуса тепла. Ранее температурным минимумом считался показатель 6,9 градуса, зафиксированный в 2011 году.

На метеостанции Полесская зафиксировали 3,7 градуса выше нуля. До этого самой холодной была ночь 1999 года со значением 6 градусов тепла.

Температурные минимумы также обновились в Гомеле, Бобруйске, Лынтупах и других населенных пунктах.

7 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются кратковременные дожди - ночью местами, днем на большей части территории, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, при грозах - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, по востоку местами - 8-10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов, по югу - до 25-28 градусов.-0-

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