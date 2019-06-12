12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 82-летней давности побит в Минске 11 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси установилась аномальная жара. В Минске 11 июня побит температурный рекорд 1937 года: столбик термометра поднялся до 32,2 градуса (в 1937-м было 30,1 градуса тепла). Немного не хватило до температурного рекорда месяца: в 1964 году температурный максимум в июне составил 32,5 градуса. В Марьиной Горке вчера было также 32,2 градуса, в Самохваловичах под Минском - 32,3 градуса. Среднесуточная температура воздуха в Минской области за прошедшие сутки превысила климатическую норму на 8-10 градусов - это очень высокий показатель", - сказали в Белгидромете.

Температурные рекорды также побиты в Бресте - 32,2 градуса (плюс 32 градуса было в 2010 году), Гродно - 30,8 градуса (30,6 градуса в 2010-м), Могилеве - 31,7 градуса (30,5 градуса тепла в 1968-м).

Сегодня в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Беларуси сохранится аномально жаркая погода. "Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера. В связи с жаркой погодой повышается уровень пожарной опасности в лесах, будьте осторожны с огнем", - добавили в Белгидромете.-0-

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