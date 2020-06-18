Температурный рекорд дня побит в Минске

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 17 июня в Минске и других городах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске воздух прогрелся до 30,1 градуса тепла, предыдущим рекордом считалась температура 28,8, зафиксированная в 2016 году.

Плюс 30,8 было в Могилеве, прежний максимум - 29,6 в 1991 году.

По данным Белгидромета, в минувшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 21-26, что на 4-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем была 27-32 выше нуля, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах 13-20 градусов со знаком плюс. Днем по юго-западу, ночью местами по югу республики прошли кратковременные дожди. В дневные часы местами отмечались грозы, при грозах усиливался ветер порывами до 12-18 м/с.

Синоптики прогнозируют, что жаркая погода сохранится до конца этой недели, а в начале следующей температурный фон немного снизится.-0-

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