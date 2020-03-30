30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Могилеве 29 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднесуточная температура воздуха была вчера в основном на 3-9 градусов выше климатической нормы. Теплее всего было в Гомельской области, холоднее - по северо-западу страны, особенно в Шарковщине. Температурный режим соответствовал третьей декаде апреля, то есть опережал климатическую норму на месяц", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра 29 марта достиг максимальной отметки в Могилеве - 16,8 градуса тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 2007 году - плюс 15,7 градуса. В остальных областных центрах температурные рекорды не были побиты.

"На смену теплу пришла прохлада, произошел резкий перепад температур. Погода в ближайшее время будет соответствовать первым числам марта", - отметили в Белгидромете. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. По юго-восточной части страны ожидаются снег, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха днем составит до 6 градусов тепла.

На этой неделе ожидаются мокрый снег, дождь и до 10 градусов мороза. В четверг холод покинет страну, и температурный режим постепенно вернется к климатической норме. В выходные осадков станет меньше.-0-

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