Температурный рекорд побит в Пинске

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд дня побит в Пинске 16 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Воздух в Пинске прогрелся до 32,6 градуса. До этого рекордными считали плюс 31,7 - такая температура была зафиксирована 16 июня в 2007 году.

Выше 30 градусов было и в других городах на юге страны - например, в Бресте и Пружанах, но там температурные рекорды не были побиты.

По прогнозам синоптиков, 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по республике пройдут дожди и грозы. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый. В Минске ожидается без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%), температура воздуха днем - 23-25 градусов тепла, вечером - 20-22 выше нуля.-0-

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