Теннисные столы и новые шезлонги: минские пляжи готовы к сезону

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Мингорисполкома сегодня объехала зоны массового отдыха у водоемов и оценила их готовность к сезону, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе комиссии - ответственные руководители Мингорисполкома, городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, главный государственный санитарный врач Минска, заместители глав администраций районов, на территории которых расположены зоны отдыха, представители ОСВОДа и МЧС, УП "Минскзеленстрой" и "Минское лесопарковое хозяйство".

После полудня они посетили 13 пляжей у водохранилищ Цнянское, Дрозды, Заславское, Криница.

Всего в столице в пяти зонах рекреации насчитывается 21 пляж: на водохранилище Криница расположены 2 пляжа, Дрозды - 5 пляжей, Заславском - 8, Цнянском - 5, Комсомольском озере - 1. Все, кроме последнего, находятся в ведении Минского лесопаркового хозяйства. По словам его директора Павла Богданчика, все 20 пляжей уже имеют паспорта готовности: работа по их благоустройству, обновлению оборудованию велась с осени прошлого года.

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