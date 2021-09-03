Теннисный корт, кабинеты труда, робототехники: после капремонта открылась школа в Лепельском районе

3 сентября, Лепельский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В обновленной Боровской средней школе Лепельского района, где провели капремонт, появились новые теннисный корт, кабинеты обслуживающего труда для мальчиков и девочек, робототехники, биологии. Об этом на торжественном открытии сообщила директор школы Дианна Мысина, передает корреспондент БЕЛТА.

В школе сильны спортивные традиции. Здесь культивируют волейбол, баскетбол, в этом году появилась и женская секция по футболу, а теперь в учреждении образования будут уделять внимание теннису и, возможно, взрастят новые первые ракетки мира: по проекту модернизации оборудован теннисный корт с искусственным покрытием. Он совмещен с волейбольной площадкой. Кроме того, обновился школьный стадион, спортзал, оборудованы тренажерный зал, душевые, раздевалки. Как отметила руководитель школы, боровские ребята всегда занимают первые и призовые места в районных спартакиадах и различных соревнованиях на звание самых ловких, быстрых и сильных. Новыми спортивными объектами также могут воспользоваться взрослые поклонники физкультуры.

В начале учебного года школьников встретили отремонтированные кабинеты, а в классах биологии, труда и робототехники появилось современное учебное оборудование. Для девочек, которых педагоги будут обучать домоводству, закупили швейные машинки, в трудовых мастерских мальчиков в ближайшее время установят станки для деревообработки и металлообработки. Постигать секреты программирования роботов будущие конструкторы станут на 13 компьютерах и наборах для робототехники.

Также в школе заменили системы вентиляции, пожарной сигнализации, отопления, видеонаблюдения. На крыльце установлен механический подъемник для маломобильных групп населения. Строительство новых объектов и модернизацию во время летних каникул проводили специалисты из Витебска - ООО "ПрофНК". "Работы начинались в 4 утра и продолжались до 9 вечера. Строители учитывали все наши пожелания, проделали большой пласт работы, и не сказать им большое спасибо мы не можем", - подчеркнула Дианна Мысина.

На капремонт и модернизацию школы было затрачено около Br1,6 млн, основную часть из которых выделил Международный банк реконструкции и развития. Учреждение образования ждет еще один этап ремонта и модернизации, который затронет внешний облик здания школы, а также коридоры.

Присутствовавший на церемонии открытия школы председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что школы в небольших населенных пунктах в сельской местности всегда были не только образовательным, но и культурным, общественным центром. "За последние годы многое сделано для сельских школ. Радует, когда и в глубинке ребята показывают хорошие результаты как в учебе, так и в спорте. И не будь тесного взаимодействия семьи и школы, не было бы сейчас людей, которые строят страну, а из вас вырастут те, кто будет строить ее в будущем", - обратился к школьникам глава депутатского корпуса области.-0-