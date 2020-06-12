Теннисный корт появился в Октябрьском

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В райцентре Октябрьский Гомельской области оборудовали теннисный корт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в детско-юношеской спортивной школе района, на территории которой размещена площадка.

По инициативе председателя райисполкома Андрея Барановского в конце 2019 года здесь была обустроена коробка для хоккея и фигурного катания. Однако в связи с погодными условиями опробовать площадку не удалось - из-за плюсовых температур каток не заливали.

Для максимально полезного использования пространства в летнее время площадку 20х40 м переоборудовали в теннисный корт. Напрокат предоставляют ракетки для игры в большой теннис и мячики. В школе сориентируют, подскажут правила, проконсультируют по техническим нюансам. В ДЮСШ подчеркнули, что речь не о профессиональном уровне игры в большой теннис, а о любительском. Не исключено, что для кого-то это станет стартом в большой спорт.

В школе открыты три отделения: греко-римская борьба, легкая атлетика и бокс, в которых занимаются 130 юных спортсменов.

Также в ДЮСШ созданы условия для любителей здорового образа жизни, в том числе для семейного досуга. В спектре услуг - посещение тренажерного, спортивного и борцовских залов, игра в бильярд, настольный теннис, услуги фитнеса, оздоровительное плавание, сауна. В детско-юношеской спортивной школе можно взять напрокат туристический инвентарь.-0-