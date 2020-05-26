Теннисный центр с крытыми кортами появится в Гродно

26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр для занятия теннисом с крытыми кортами возведут в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Объект возведут на площадке по улице Горького рядом с аквацентром. Уже ведутся подготовительные работы. Здесь появятся шесть теннисных кортов, четыре из них будут крытыми. Стенами и крышей для манежа выступит так называемая воздухоопорная конструкция.

"Аналогичная технология использовалась для строительства футбольного манежа и крытой хоккейной площадки в Пышках. Также появятся административно-бытовой комплекс, раздевалки. На кортах будет уложено современное специализированное покрытие", - рассказал Евгений Ародь. Возводится новый объект при поддержке Белорусской теннисной федерации.

Сейчас в Гродненской детско-юношеской спортивной школе тенниса занимаются около 150 детей. Появление нового объекта позволит увеличить количество занимающих, повысить качество подготовки спортивного резерва, станет толчком для развития тенниса в регионе. Центр также будет оказывать услуги населению: любители тенниса получат возможность играть на современных кортах. Манеж будет принимать соревнования различного уровня. Ранее крытых кортов в Гродно не было.-0-