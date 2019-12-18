Тепло и горячую воду в Заводском районе Минска сегодня не отключат - работы отменены

Фото из архива
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированное на сегодня отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения некоторых потребителей Минска отменяется, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".
"В связи с отказом сторонней организации - СУ-4 "ОАО Стройтрест №1" - от работ по монтажу вновь построенной тепловой сети на объекте торгового назначения на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской, запланированного отключения 18 декабря 2019 года горячего водоснабжения и отопления потребителей Заводского района не будет", - отметили в Минскэнерго.
Перенесены ли эти работы на другое время, не сообщается.-0-