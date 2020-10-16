Тепло подают в жилые дома Гомеля

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отопление включают в жилищном фонде Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".

Подача тепла в жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением детских садов и школ), театры, общегородские бани областного центра началась сегодня по распоряжению Гомельского горисполкома.

"Подача теплоносителя стартовала с Новобелицкого, Центрального, Железнодорожного (за исключением микрорайона Сельмаш) районов города. И продолжится завтра в жилых массивах Советского района и Сельмашевского микрорайона", - уточнили на предприятии.

Как рассказали специалисты, наладка гидравлического режима для установления оптимальной температуры в помещениях будет продолжаться на протяжении 10 дней.-0-