Тепло в жилые дома Гомеля начнут подавать 4 октября

3 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилфонде Гомеля начнут включать 4 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.
Распоряжение, регламентирующее сроки подачи тепла в жилой фонд, общежития, гостиницы и учебные учреждения, подписал сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.
Руководителям филиалов "Гомельская ТЭЦ-2", "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго", КПУП "Гомельоблтеплосеть", ведомственных отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов поручено обеспечить нормативный температурный режим в указанных зданиях.
Традиционно тепло в дома гомельчан будет приходить постепенно. Согласно графику подключения отопления потребителей от теплоисточников филиала "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго", 4 октября тепло пойдет потребителям Центрального (КЖРЭУП "Центральное", "Железнодорожное"), Северного (КЖРЭУП "Центральное", "Железнодорожное") и Южного (КЖРЭУП "Новобелицкое Гомель") районов тепловых сетей. 5 октября отопление запустят потребителям Западного (КЖРЭУП "Советское"), Сельмашевского (КЖРЭУП "Сельмашевское") районов тепловых сетей.-0-