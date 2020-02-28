Теплосети Минска проверяют с помощью вертолета

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С вертолета МЧС в Минске ведется аэросъемка для проверки состояния теплосетей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Минскэнерго".
Аэросъемка была запланирована с наступлением темноты в связи с благоприятными погодными условиями, рассказали на предприятии.
Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" заключил договор с компанией "ДИсСО" на аэросъемку тепловых сетей столицы. Компания в свою очередь заключила договор с МЧС для облета города на вертолете.
МЧС получило все разрешительные документы на выполнение этого вида работ для выявления тепловых аномалий: повреждения, недостаточной тепловой изоляции на трубопроводах, затопления. Используются специальные приборы, будет составлена таблица предварительных оперативных результатов.-0-