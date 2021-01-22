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22 января 2021, 16:13

Теплоснабжение в Московском районе Минска восстанавливается - "Белэнерго"

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в Московском районе Минска восстанавливается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"По состоянию на 16.00 идет подключение потребителей. Теплоснабжение восстанавливается. Тепло возвращается в дома жителей Михалово, Малиновки, Юго-Запада. Ремонтные работы были окончены в 13.20", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сейчас в запуске отопления в Московском районе принимают участие бригады "Минсккоммунтеплосети", Минские тепловые сети и городская аварийная служба. Специалисты проводят развоздушивание и другие необходимые мероприятия для того, чтобы тепло в дома столичных жителей пришло как можно быстрее.

В Московском районе Минска 21 января произошла авария на теплосетях. Оказалось, что поврежден сильфонный компенсатор, который сглаживает сильные перепады температуры в трубопроводе. Причина повреждения устанавливается. Был организован аварийный ремонт. Проблемы с теплоснабжением коснулись 244 жилых домов, 28 детских садов и 17 школ.-0-

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