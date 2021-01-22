22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"По состоянию на 16.15 включены в работу тепломагистрали №59 и №52, восстановлено теплоснабжение всех потребителей", - отмечается в сообщении.

Авария на теплосетях произошла в Московском районе Минска 21 января. Оказалось, что поврежден сильфонный компенсатор, который сглаживает сильные перепады температуры в трубопроводе. Причина повреждения устанавливается. Был организован аварийный ремонт. Проблемы с теплоснабжением коснулись 244 жилых домов, 28 детских садов и 17 школ.-0-