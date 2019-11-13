Тепловую модернизацию пилотных домов в Могилевской и Гродненской областях начнут в ближайшее время

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепловая модернизация жилья в Беларуси начнется с Могилевской и Гродненской областей, для пилотного проекта выбирают около 250 домов, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на встрече с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев

"На базе Могилевской и Гродненской областей будет реализован пилотный проект. Сейчас в регионах идет отработка с жителями перечня жилых домов (это примерно 250 домов), где будет тепловая реабилитация, - сказал Владимир Кухарев. - Думаю, что в самое ближайшее время после подписания необходимых документов начнется реализация этого проекта".

Кроме того, с экспертами сейчас отрабатываются мероприятия по повышению энергоэффективности социальных объектов. "В самое ближайшее время в правительстве пройдет совещание по конкретизации этих мероприятий", - добавил вице-премьер.

Владимир Кухарев предложил на сегодняшней встрече обсудить реализацию проекта с ВБ по развитию системы водоснабжения и водоотведения. В конце ноября завершается первый этап, по информации вице-премьера, уже завершены работы на 48 объектах.

Во время встречи

Алекс Кремер в свою очередь выразил благодарность в связи с созданием рабочей группы, которая займется координацией подготовки проекта по энергоэффективности в общественных зданиях. "Создание этой рабочей группы является очень важным и позитивным шагом. Потому что хотя проект и посвящен энергоэффективности, некоторые из самых важных решений будут приниматься в Министерстве финансов", - пояснил Алекс Кремер. По его словам, одной из ключевых задач проекта по энергоэффективности является создание устойчивого механизма финансирования энергосбережения, который бы позволял использовать сэкономленные средства в качестве инвестиций в другие проекты.

Алекс Кремер

Как сообщалось, указ № 327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" подписан в сентябре 2019 года. Решение о тепловой модернизации будет приниматься на общем собрании собственников. Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.-0-

Фото Максима Гучека

Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт "Это очень серьезный проект, рассчитываем, что сможем изучить данный вопрос, чтобы в том числе с участием Всемирного банка реализовать этот проект", - сказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.