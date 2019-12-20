Тепловые и электрохозяйства Минска готовы к бесперебойной работе в праздничные дни

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла в период праздничных мероприятий и выходных дней проведены обследования и мониторинги, разработаны схемы действий, сформированы оперативные группы. Об этом заявили на заседании рабочей группы в мэрии руководители электро- и теплового хозяйств, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Минских кабельных сетей РУП "Минскэнерго" Сергей Бойко проинформировал: "Все площадки обследованы - проведены тепловизионный контроль, осмотры оборудования и эстетического состояния зданий и сооружений, проверены схемы электроснабжения. Изданы приказы по созданию выездных бригад. Предприятие готово к проведению праздничных мероприятий".

Для предотвращения нарушений теплоснабжения потребителей и сокращения срока возможных отключений организована работа в круглосуточном режиме 10 бригад Минских тепловых сетей. "Ожидается, что в праздничные дни будет нулевая температура - соответственно температура теплоносителей должна достигать 65 градусов. Чтобы обеспечить максимальный комфорт для населения, мы обратились с ходатайством, чтобы поднять температуру до 70 градусов, ведь возможны всякие нюансы. Мы приняли решение полностью исключить ночные снижения температуры горячей воды. Никаких мероприятий по отключению отопления в праздничные дни не планируется", - подчеркнул директор Минских тепловых сетей Александр Бузо.-0-