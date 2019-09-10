Теплые спальни и новые игрушки: ясли-сад в Тракторозаводском поселке Минска открылся после капремонта

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Партизанского района Минска к 952-летию столицы подготовила подарок для всех семей района - здесь после капитального ремонта с модернизацией торжественно открылся ясли-сад №194, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот небольшой сад на четыре группы был построен в Тракторозаводском поселке еще в начале 1960-х годов. "Учреждение обновилось полностью: заменили все инженерные сети, теплоузел,отремонтировали фасады и благоустроили территорию. Капитально отремонтированы спальни на первом этаже, которые еще со времен строительства не менялись и были очень холодными. Проектировал работы Институт "Гродногражданпроект", а выполнили капитальный ремонт менее чем за год", - рассказала начальник управления по образованию администрации Партизанского района Минска Людмила Филиппович.

В обновленном учреждении выделены кабинеты для узких специалистов (дефектолога, педагога-психолога), которые были включены в штат сотрудников, но не имели оборудованного рабочего места. По современным требованиям выполнен пищеблок. Появились новое оборудование на детских площадках, игрушки.

Открытие современного, оснащенного необходимым оборудованием учреждения дошкольного образования стало подарком для его воспитанников и сотрудников и праздником для Заводского района. Уже сегодня в группы набраны 80 ребятишек, и еще есть желающие, хотя ясельная группа по нормативу рассчитана на 15 малышей, а три группы детского сада - по 20 человек. "Мы понимаем необходимость в дошкольных учреждениях. Много родителей работают, получение места в садике для них важно. Стараемся идти навстречу", - добавила Людмила Филиппович.

Поэтому в 2021 году в Партизанском районе намерены приступить к строительству нового дошкольного учреждения в Степянке в границах улиц Геологической - Карвата.-0-