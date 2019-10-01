Теплые вещи ручной работы подарят пожилым людям и ветеранам школьники в Гродненской области

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Теплые вещи и сувениры ручной работы вручат пожилым людям и ветеранам школьники из Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

Сегодня в Гродненской области стартовала благотворительная акция "Тепло наших сердец - вашим прожитым годам", во время которой школьники-волонтеры окажут помощь ветеранам и одиноко проживающим пенсионерам по уборке урожая, наведению порядка во дворах, заготовке дров. Во время посещения пожилых людей волонтеры вручат им связанные своими руками варежки, носки, шапки и шарфики.

Вера Гинель и Ксения Андреенко, которые занимаются рукоделием в областном Дворце творчества детей и молодежи, решили связать в подарок шарфики. Для 9-летней Веры это первый подобный опыт, вязать ее научила бабушка, однако раньше девочка сама создавала лишь салфетки.

Педагог дополнительного образования Марина Ковальчук отмечает, что в последнее время интерес детей к подобным занятиям возрастает. Вещи ручной работы становятся все более модными. Приходят на занятия не только девочки, но и мальчишки.

Возможность связать кому-то подарок дети восприняли с энтузиазмом. Дизайн носков, шапок и варежек ребята разрабатывают самостоятельно, поэтому в новом зимнем сезоне подарки от детей можно будет узнать по яркой расцветке. Готовят школьники в подарок и сувениры из шерсти - все только ручной работы.

Продлится акция по 5 декабря. Направлена она на обеспечение преемственности поколений, стимулирование у молодежи социальных инициатив, ориентированных на заботу о старшем поколении, популяризацию волонтерского движения. Организатором акции выступает областной Дворец творчества детей и молодежи. Участие в ней примут волонтерские отряды учреждений образования со всей области.-0-