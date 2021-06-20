Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 июня 2021
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах В мире
18:59 Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках дорог Регионы
18:29 Американец сказочно разбогател за одну ночь В мире
17:59 Более 250 студентов минского иняза посетили Брестскую крепость в преддверии памятной даты Регионы
17:52 Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы Спорт
17:45 Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи Технологии
17:40 Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне Спорт
17:30 Огонь талантов и сила памяти - молодежная неделя стартует в Гомельской области Регионы
17:21 Генпрокуратура Армении получила 64 сообщения о нарушениях на выборах В мире
17:04 Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться Регионы
16:58 ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция Спорт
16:44 За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек, включая одного подростка Общество
16:08 ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
15:55 РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле Регионы
15:30 Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы Спорт
15:07 Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко В мире
14:39 Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине Спорт
14:32 С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам Культура
14:18 В Москве около 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов В мире
14:03 Выставки, фильм и митинг-реквием: в музее истории ВОВ подготовили программу к 80-летию начала войны Культура
13:47 В Минске ночью несколько экипажей ГАИ преследовали нетрезвого бесправника Происшествия
13:38 Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 25 июня - NASA Технологии
13:32 Второй онлайн-курс для начинающих бизнес-леди запускает ProWomen By Общество
13:14 Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси Общество
13:11 Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882 Общество
12:48 Новый набор в "Органик школу" открыт для белорусских фермеров Общество
12:29 Открытие документальной экспозиции "Дарогі вайны" состоится в Минске 22 июня Культура
12:16 В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
12:02 На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
20 июня 2021, 17:04

Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться

Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Врачом надо становиться осознанно и выбирать ту специализацию, которая ближе по душе, а терапевтом нужно практически родиться. Таким мнением накануне Дня медицинских работников с корреспондентом БЕЛТА поделилась врач-терапевт-пульмонолог витебской поликлиники №4 имени В.И.Ленина Ирина Лебедева.

Витебчанка Ирина Лебедева, окончившая медицинский вуз в родном городе и уже 37 лет работающая в выбранной сфере, не помнит, когда решила посвятить себя благородной профессии. Осознание, что будет врачом, казалось, было с ней всегда. "В медицину я пришла осознанно и не представляю себя в другом деле. Во время учебы могла бы выбрать любую специализацию, например, окулиста, лора. Мне предлагали разные. Но я выбрала свою нынешнюю. Это как в любой другой работе: кто-то рожден быть педагогом, у кого-то склонности к инженерному делу, иным предначертано блистать на театральной сцене. А я - терапевт, и никто другой. Именно в этой области я могу себя проявить и делать то, что мне нравится", - рассказала специалист.

Ирина Лебедева работает врачом-терапевтом дневного стационара в поликлинике. Самое сложное в ее работе - это общение с людьми, ведь пациенты всегда приходят с разным настроением и под каждого нужно подстроиться. "Ко всем нужно найти свой ключик, свой индивидуальный подход, а пациентов приходит немало. Порой люди не понимают, что при всех развитых медицине и технологиях, стараниях врачей и медсестер наши возможности не безграничны. Есть заболевания, которые мы не можем вылечить полностью - так, как хотел бы человек. Но мы делаем максимум из того, на что способны", - отметила врач.

Также она совмещает с основной и работу пульмонолога. Ирина Лебедева рассказала, что в последнее время число различных заболеваний легких у пациентов возрастает. Это, по мнению медика, связано с экологией, нездоровым образом жизни, а теперь к этому списку прибавились и последствия после перенесенного COVID-19. "Возможно, такое число заболеваний еще связано и с тем, что в распоряжении врачей и города, и области появилось больше современного диагностического оборудования, медицина стала ближе к регионам. Теперь мы и на местах, в поликлиниках, можем делать многие обследования, бронхоскопию например, и точнее определять характер заболевания, а значит, назначать более эффективное лечение", - подчеркнула специалист.

На вопрос, что же медика с 37-летним стажем привлекает в ее работе, она, не колеблясь, ответила: "Общение с людьми. Это и сложно, и в то же время интересно. Мне нравится вести приемы, расспрашивать пациентов о том, что их беспокоит, находить причину их недугов и помогать их побороть. Терапевт обязан обладать обширными знаниями: в неврологии, кардиологии, эндокринологии и многих других сферах. Наверное, этим терапевтическое направление и особенно увлекательно", - рассказала медик.

Врачу-терапевту приходится всегда быть в курсе новинок, открытий, современных тенденций в медицине. Поэтому самообразование не прекращается никогда. Новые документы, научные статьи, публикации на медицинскую тематику Ирина Лебедева изучает в любое свободное время - с компьютера или телефона. Так что она идет в ногу со временем и всегда оперативно узнает о последних новостях.

Находит витебский терапевт и время для чтения художественной литературы. Ей очень нравятся современные, никому не известные авторы. Впрочем, и классические произведения открываются ей заново. В школьные годы она зачитывалась книгами, предпочитая классику. Сегодня, перечитывая те же романы, повести и рассказы, с высоты жизненного опыта она видит в них многое из того, на что раньше не обращала внимания. И чтение помогает не только обогатить внутренний мир, но и развивать память и не давать лениться мозгу, что для человека в любом возрасте важно и нужно.

Ирине Лебедевой в преддверии профессионального праздника вручили Почетную грамоту Совета Министров Беларуси. Новость о такой награде стала для врача неожиданной. "Сначала я не поверила, потому что, считаю, мне не за что было вручать такую награду: работаю точно так же, как и другие врачи, в той же обстановке, с такой же отдачей, как и мои коллеги, и столько же лет, как и многие другие врачи", - скромно заметила медик.

Высокую награду ей вручили в торжественной обстановке. Терапевт была очень взволнована, ведь она не медийная личность и не привыкла к такому вниманию и окружению. "Очень боялась выходить на сцену. Теперь чувствую за собой еще большую ответственность, ведь нужно оправдать такое доверие со стороны руководства поликлиники и правительства", - рассказала терапевт.

И все же свои заслуги скромный врач склонна преуменьшать, полагая, что ее вклад в медицину и сохранение здоровья жителей Витебска не настолько высок. Однако же с первого дня пандемии Ирина Лебедева работала с ковидными пациентами в так называемой красной зоне и продолжает лечить заболевших COVID-19.

"Поначалу было страшно, когда коронавирус появился в Витебске. Страшно именно из-за непредсказуемости этого заболевания, из-за того, как оно может проявить себя и сказаться на здоровье пациентов. И я, и мои коллеги, кого знаю лично, переболели COVID-19, а потом сделали прививки от этого вируса. Я убеждена, что вакцина поможет сохранить здоровье, и призываю всех проходить вакцинацию, это нужно прежде всего людям. Точно так же следует избегать мест массового скопления, а если это невозможно, то необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции. Все эти меры принимаются не просто так, они берегут людей. И их соблюдение не позволит создать среду для новой волны заболевания", - выразила свою точку зрения терапевт.

Ирина Лебедева добавила, что, поступая так, как предписано медиками, мы можем обезопасить не только себя, но и своих близких, особенно пожилого возраста. Ведь они больше всего уязвимы перед страшным вирусом. "Здоровье - это то, что невозможно приобрести дополнительно за какие-то заслуги. Это то, что есть у человека изначально, и его нужно тщательно беречь и сохранять. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни", - пожелала врач-терапевт, которая понимает важность здоровой жизни человека.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск здравоохранение
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Дорожную разметку в Минске будут наносить ночью на 16 участках дорог
Фото из архива Более 250 студентов минского иняза посетили Брестскую крепость в преддверии памятной даты
Фото из архива Огонь талантов и сила памяти - молодежная неделя стартует в Гомельской области
РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле
Фото из архива Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви
Фото из архива Воркаут-батлы ко Дню отца пройдут в Гомеле
Главное
Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882
Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях
Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси
Топ-новости
Лукашенко - медикам: врачи и учителя - зеркало любого государства, будьте достойны этого звания
За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек
Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов
Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске
Жара в Беларуси сохранится 21 июня - объявлен оранжевый уровень опасности
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
Память о Победе может нас объединить в ответе на грозные вызовы современности - Романов
Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви
РЕПОРТАЖ: "В разгар сезона от нас уезжает до 150 загруженных ягодой машин": как на Полесье выращивают клубнику
Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила турок в матче Евролиги
Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь
Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске
Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.