Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться

20 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Врачом надо становиться осознанно и выбирать ту специализацию, которая ближе по душе, а терапевтом нужно практически родиться. Таким мнением накануне Дня медицинских работников с корреспондентом БЕЛТА поделилась врач-терапевт-пульмонолог витебской поликлиники №4 имени В.И.Ленина Ирина Лебедева.

Витебчанка Ирина Лебедева, окончившая медицинский вуз в родном городе и уже 37 лет работающая в выбранной сфере, не помнит, когда решила посвятить себя благородной профессии. Осознание, что будет врачом, казалось, было с ней всегда. "В медицину я пришла осознанно и не представляю себя в другом деле. Во время учебы могла бы выбрать любую специализацию, например, окулиста, лора. Мне предлагали разные. Но я выбрала свою нынешнюю. Это как в любой другой работе: кто-то рожден быть педагогом, у кого-то склонности к инженерному делу, иным предначертано блистать на театральной сцене. А я - терапевт, и никто другой. Именно в этой области я могу себя проявить и делать то, что мне нравится", - рассказала специалист.

Ирина Лебедева работает врачом-терапевтом дневного стационара в поликлинике. Самое сложное в ее работе - это общение с людьми, ведь пациенты всегда приходят с разным настроением и под каждого нужно подстроиться. "Ко всем нужно найти свой ключик, свой индивидуальный подход, а пациентов приходит немало. Порой люди не понимают, что при всех развитых медицине и технологиях, стараниях врачей и медсестер наши возможности не безграничны. Есть заболевания, которые мы не можем вылечить полностью - так, как хотел бы человек. Но мы делаем максимум из того, на что способны", - отметила врач.

Также она совмещает с основной и работу пульмонолога. Ирина Лебедева рассказала, что в последнее время число различных заболеваний легких у пациентов возрастает. Это, по мнению медика, связано с экологией, нездоровым образом жизни, а теперь к этому списку прибавились и последствия после перенесенного COVID-19. "Возможно, такое число заболеваний еще связано и с тем, что в распоряжении врачей и города, и области появилось больше современного диагностического оборудования, медицина стала ближе к регионам. Теперь мы и на местах, в поликлиниках, можем делать многие обследования, бронхоскопию например, и точнее определять характер заболевания, а значит, назначать более эффективное лечение", - подчеркнула специалист.

На вопрос, что же медика с 37-летним стажем привлекает в ее работе, она, не колеблясь, ответила: "Общение с людьми. Это и сложно, и в то же время интересно. Мне нравится вести приемы, расспрашивать пациентов о том, что их беспокоит, находить причину их недугов и помогать их побороть. Терапевт обязан обладать обширными знаниями: в неврологии, кардиологии, эндокринологии и многих других сферах. Наверное, этим терапевтическое направление и особенно увлекательно", - рассказала медик.

Врачу-терапевту приходится всегда быть в курсе новинок, открытий, современных тенденций в медицине. Поэтому самообразование не прекращается никогда. Новые документы, научные статьи, публикации на медицинскую тематику Ирина Лебедева изучает в любое свободное время - с компьютера или телефона. Так что она идет в ногу со временем и всегда оперативно узнает о последних новостях.

Находит витебский терапевт и время для чтения художественной литературы. Ей очень нравятся современные, никому не известные авторы. Впрочем, и классические произведения открываются ей заново. В школьные годы она зачитывалась книгами, предпочитая классику. Сегодня, перечитывая те же романы, повести и рассказы, с высоты жизненного опыта она видит в них многое из того, на что раньше не обращала внимания. И чтение помогает не только обогатить внутренний мир, но и развивать память и не давать лениться мозгу, что для человека в любом возрасте важно и нужно.

Ирине Лебедевой в преддверии профессионального праздника вручили Почетную грамоту Совета Министров Беларуси. Новость о такой награде стала для врача неожиданной. "Сначала я не поверила, потому что, считаю, мне не за что было вручать такую награду: работаю точно так же, как и другие врачи, в той же обстановке, с такой же отдачей, как и мои коллеги, и столько же лет, как и многие другие врачи", - скромно заметила медик.

Высокую награду ей вручили в торжественной обстановке. Терапевт была очень взволнована, ведь она не медийная личность и не привыкла к такому вниманию и окружению. "Очень боялась выходить на сцену. Теперь чувствую за собой еще большую ответственность, ведь нужно оправдать такое доверие со стороны руководства поликлиники и правительства", - рассказала терапевт.

И все же свои заслуги скромный врач склонна преуменьшать, полагая, что ее вклад в медицину и сохранение здоровья жителей Витебска не настолько высок. Однако же с первого дня пандемии Ирина Лебедева работала с ковидными пациентами в так называемой красной зоне и продолжает лечить заболевших COVID-19.

"Поначалу было страшно, когда коронавирус появился в Витебске. Страшно именно из-за непредсказуемости этого заболевания, из-за того, как оно может проявить себя и сказаться на здоровье пациентов. И я, и мои коллеги, кого знаю лично, переболели COVID-19, а потом сделали прививки от этого вируса. Я убеждена, что вакцина поможет сохранить здоровье, и призываю всех проходить вакцинацию, это нужно прежде всего людям. Точно так же следует избегать мест массового скопления, а если это невозможно, то необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции. Все эти меры принимаются не просто так, они берегут людей. И их соблюдение не позволит создать среду для новой волны заболевания", - выразила свою точку зрения терапевт.

Ирина Лебедева добавила, что, поступая так, как предписано медиками, мы можем обезопасить не только себя, но и своих близких, особенно пожилого возраста. Ведь они больше всего уязвимы перед страшным вирусом. "Здоровье - это то, что невозможно приобрести дополнительно за какие-то заслуги. Это то, что есть у человека изначально, и его нужно тщательно беречь и сохранять. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни", - пожелала врач-терапевт, которая понимает важность здоровой жизни человека.-0-