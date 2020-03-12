Терехов: людям нужно подробнее разъяснять пользу раздельного сбора мусора

12 марта, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Населению нужно подробнее разъяснять пользу раздельного сбора мусора. Такое мнение высказал министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время посещения РУП "Завод газетной бумаги" - управляющая организация ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос сортировки мусора касается и рядовых жителей, и сотрудников перерабатывающих заводов, обратил внимание министр. "Это должно обеспечить более качественную организацию работы на заводах, где вторичное сырье все еще выбирается вручную", - добавил он.

Александр Терехов отметил, что белорусские перерабатывающие заводы нуждаются в белой бумаге. "Она не должна поступать в одной массе с картоном и другими видами целлюлозных изделий. Так снижается ее качество, и предприятия теряют нужный ресурс. Чтобы не допустить потери и исключить попадание вторичных материальных ресурсов на полигоны, работать нужно на всех уровнях", - подчеркнул он.

Министр ознакомился с процессом реконструкции размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины №2. Оборудование здесь заменят на более современное и мощное. По словам директора завода Юрия Луки, монтажно-строительные работы планируется завершить до октября, пусконаладочные - в ноябре. Проект финансируется госучреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов", а также из собственных средств бумажной фабрики "Спартак". Ориентировочная стоимость - около Br16 млн.

"Модернизация позволит увеличить производительность бумагоделательной машины на 50%. Здесь выпускают гофробумагу и изделия из нее. Продукция пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, возрастут объемы переработки вторсырья", - рассказал Юрий Лука.

Бумажная фабрика "Спартак" входит в состав концерна "Беллесбумпром". Фабрика основана в 1898 году. В настоящее время выпускает свыше 20 наименований продукции, в том числе бумагу, гофрокартон и гофроящики, продукцию санитарно-гигиенического назначения.-0-

Фото Олега Фойницкого