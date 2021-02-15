Терентьев: спасибо всем, кто хранит память о воинах-интернационалистах

15 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает БЕЛТА.

Мероприятие прошло возле памятного знака воинам-интернационалистам "Боль". Здесь собрались представители областной и городской власти, общественных объединений, ветераны-афганцы, семьи погибших в Афганистане солдат и офицеров, жители города и витебские школьники. "Вот уже 32 года Беларусь и Витебская область несут в своем сердце эту боль от потери своих сыновей и доблестных воинов. Редко какой семьи не коснулся страшный военный конфликт в Афганистане. К сожалению, есть люди, пытающиеся переписать историю. Очень важно, чтобы сегодняшняя молодежь, те, кто находится на школьной скамье, в студенческих аудиториях, кто проходит службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, слышали об этой войне от очевидцев. Спасибо воинам-интернационалистам, которые посещают школы и общаются с детьми. Хочется выразить слова признательности им за те мемориальные доски и памятники, которые появляются в регионах благодаря их усилиям. И спасибо всем тем, кто хранит память о ребятах и девчатах, которые ушли из жизни, сражаясь в Афгане", - отметил председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Сегодня в Витебской области живут 4056 воинов-интернационалистов. Все они помнят своих боевых друзей и те страшные события, когда жизнь висела на волоске и каждый новый день мог стать последним. Очевидцы боевых действий не только радеют за восстановление памяти о своих погибших товарищах, увековечение их имен, но и помогают в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. По всей области 15 февраля к памятникам воинов-интернационалистов возлагают венки и цветы, проводятся митинги, встречи с молодежью, уроки памяти, круглые столы с участием воинов-афганцев.-0-