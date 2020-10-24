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24 октября 2020, 16:21

Терентьев: в решении земельных вопросов гражданам нужно проявлять и личную инициативу

Владимир Терентьев
Владимир Терентьев
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24 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В решении многих земельных вопросов, с которыми граждане обращаются к руководству области, нужно проявлять и личную инициативу. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев во время сегодняшней прямой линии.

Жительница Оршанского района обратилась к Владимиру Терентьеву с проблемой землепользования. Знакомая отдала ей 12 лет назад для ведения подсобного хозяйства участок, доставшийся в наследство. Договор аренды или передачи участка не заключали. Несколько лет назад встал вопрос его изъятия, так как законная владелица от него отказалась. Женщина обращалась в райисполком, в судебном порядке доказала свое право пользования земельным участком, но вопрос с местными властями до сих пор не улажен.

"Трудно сейчас дать оценку этой проблеме, будем разбираться, в том числе с Оршанским райисполкомом, - подчеркнул председатель областного Совета депутатов. - Из года в год все чаще возникают земельные споры. Нередки случаи неправильных замеров участков, конфликтов из-за 20-30 см и не там выставленного забора. Как правило, здесь вмешивается и проблема межличностных отношений соседей. Чтобы предотвратить подобные споры, длящиеся годами, гражданам нужно проявлять инициативу. Вовремя оформлять документы и уточнять границы недвижимой собственности - то малое, что можно сделать".

Большинство звонков на прямую линию поступило от витебчан, в частности, от жителей ул.Гагарина, где идет реконструкция. "Это достаточно предсказуемо, ведь когда мы планировали работы по благоустройству этого микрорайона, не могли внести в список все придворовые территории", - подчеркнул Владимир Терентьев. Например, жительница одного из домов надеется, что удастся решить проблему с мусорными контейнерами под ее окнами: хотя бы переставить их подальше. Уже несколько лет она жалуется на неприятный запах, проникающий в ее квартиру. Санитарные службы и службы жилищного хозяйства проводили проверку и утверждают, что нормы размещения мусорных баков не нарушены.

Еще одного жителя ул.Гагарина волнует вопрос автопарковки. Он оставляет личный транспорт под окнами, чтобы было удобнее доводить до него бабушку - инвалида I группы. Инспекторы ДПС выписывают за это штраф.

Владимир Терентьев после прямой линии выехал на место, в том числе с представителями служб ЖКХ и ГАИ, чтобы разобраться по вопросам заявителей.

Еще одной актуальной темой, и не только для витебчан, стала работа отопительных систем. Жители областного центра и деревни Должа Витебского района пожаловались на холод в квартирах с начала отопительного сезона. С этими обращениями оперативно разбирались во время прямой линии.

Так же быстро отреагировали и на звонок пенсионерки с улицы 1-я Керамзитовая в Витебске. Соседи сверху залили ее и не отзываются на звонки. К женщине приедут специалисты, проверят состояние ее квартиры и заглянут к соседям.

Там, где затрагиваются интересы людей с ограниченными возможностями и детей, не должно быть проволочек, констатировал Владимир Терентьев. Один из таких вопросов подняла витебчанка, проживающая с двумя инвалидами I группы - матерью и несовершеннолетним ребенком. В ее квартире сырость и плесень, особенно во время дождей. В ЖЭУ в ответ на ее обращение сообщили, что нужно замазать внешние швы дома, но у коммунальной службы нет спецтранспорта для проведения таких работ. "Кроме специальной машины для высотных работ есть еще и промышленные альпинисты", - ответил заявительнице Владимир Терентьев и пообещал, что в кратчайшие сроки ситуация будет исправлена.

Обращения поступали из многих районов области. Граждан волнуют вопросы трудоустройства, состояния дорог, отсутствия общественной бани в населенном пункте, где нет горячего водоснабжения. По мнению председателя областного Совета депутатов, многие из них решаемы. "Когда люди обращаются к руководству области, это часто говорит о недоработках различных служб на местах, - подчеркнул он. - Но порой граждане звонят нам, минуя органы местной власти, думая, что чем выше руководство, тем быстрее решится вопрос".

Также на прямую линию поступило несколько звонков с благодарностями за решение проблем. Например, витебчанин, проживающий на ул.Титова, высказал признательность за помощь в озеленении микрорайона. "Вы сами активно участвовали в высадке деревьев, и мы вам тоже за это хотим сказать спасибо", - ответил обратившемуся Владимир Терентьев. И добавил, что подобные звонки поступают на каждую прямую линию и приятно получать такую обратную связь от тех, кому удалось помочь.-0-

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