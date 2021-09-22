Территориальные центры соцобслуживания Брестской области создают филиалы на селе

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания Брестской области создают филиалы в сельской местности. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции ко Дню пожилых людей начальник управления социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Татьяна Кожанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельские жители составляют значительную часть среди пожилых людей. Чтобы социальные услуги для них были более доступны, территориальные центры создают на местах свои филиалы. В этом году такой филиал был открыт в Ивацевичском районе в городе Коссово. А до конца года Каменецкий ТЦСОН планирует открыть филиал в агрогородке Дмитровичи. На его базе будет организован дом совместного самостоятельного проживания пожилых людей. Параллельно там будут предоставляться и другие социальные услуги", - отметила Татьяна Кожанова.

Сейчас в Брестской области функционируют пять филиалов ТЦСОН. В Каменецком районе такой действует в городе Высокое. Дрогичинский ТЦСОН создал филиал в деревне Перковичи, Березовский - в Белоозерске, Ивацевичский - в городском поселке Телеханы и Коссово. Направления деятельности у них разные - в зависимости от того, какие социальные услуги востребованы у местных жителей.

В целом, дома совместного самостоятельного проживания, или дома зимовки, получили широкое распространение в регионе. Сейчас в 13 районах области действует 31 дом зимовки. Также в Березовском и Ляховичском районах организовано 7 домов взаимопомощи.

Набирают популярность новые формы социального обслуживания - замещающие и гостевые семьи, выездные мобильные бригады (когда несколько специалистов выезжают в отдаленные населенные пункты и оказывают комплексные социальные услуги местным жителям). Развиваются такие услуги, как санаторий на дому, дневной присмотр.

Самая востребованная в Брестской области - социальная помощь на дому. На сегодня социальные работники обслуживают около 11 тыс. пожилых граждан и людей с инвалидностью и оказывают им комплекс услуг. Более 400 человек получают услуги сиделки. Более 2 тыс. жителей региона вовлечены в деятельность отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которые созданы фактически в каждом ТЦСОН.

Всего в Брестской области проживают более 350 тыс. пенсионеров. Из них примерно 106 тыс. - одиноко проживающие пожилые люди и около 20 тыс. - одинокие.-0-