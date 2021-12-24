Территория передового опыта: "Брилево" отмечает 100-летний юбилей

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное собрание по случаю 100-летнего юбилея КСУП "Брилево" собрало сегодня в агрогородке Мичуринская Гомельского района тружеников сельхозпредприятия, ветеранов, руководство области и района, почетных гостей, коллег, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул: юбилей сельхозпредприятия - знаковое событие не только для самого предприятия, его тружеников и ветеранов, но и для района, области и всей страны. "Отрадно, что 42 года бессменным руководителем сельхозпредприятия остается Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства БССР Аркадий Тарасович Кобрусев", - сказал губернатор.

Иван Крупко (слева) во время награждения

Он обратил внимание, что на пути становления "Брилево" было немало испытаний: война, трудности перестройки, чернобыльская катастрофа, экономическое лихолетье 1990-х. "Менялось название предприятия, вводились в строй новые линии, реконструировались цеха и участки, но одно оставалось неизменным - высокое качество выпускаемой продукции. И уже 100 лет коллектив с честью выполняет ответственную задачу - обеспечивает население области, республики широким ассортиментом качественной продукции", - отметил Иван Крупко.

Сегодня "Брилево" перерабатывает все, что растет на поле: от спаржевой фасоли и зеленого горошка до болгарского перца и различных сортов капусты. "С 2008 года по инициативе Президента Александра Лукашенко именно на базе "Брилево" начал работу первый в стране цех по переработке и глубокой заморозке овощей", - напомнил руководитель региона.

Оценить масштабы работы коллектива предприятия позволяют цифры: за сезон здесь заготавливают до 650 т замороженных овощей, почти 3 млн банок зеленого горошка. В числе лидеров и животноводы хозяйства, уверенно удерживающие позиции по удою на корову, добавил губернатор.

"За гомельским "Брилево" прочно закрепился статус территории передового опыта. Здесь проводятся семинары и учебы областного, республиканского и международного уровней", - добавил он.

По мнению председателя облисполкома, преемственность поколений, передача традиций молодежи дали возможность предприятию на всех этапах развиваться и расти. "Радует, что молодежь гордится достижениями родителей, дедушек, бабушек", - поделился председатель облисполкома.

Губернатор пожелал, чтобы от молодежи появлялись новые идеи, чтобы предприятие и дальше только крепло и развивалось, а всему коллективу - уверенности в своих силах, покорения новых вершин во благо родного предприятия, Гомельской области и Беларуси. От облисполкома он передал сертификат на трактор МТЗ.

Директор "Брилево" Аркадий Кобрусев основным коньком, который привел предприятие к достижениям, назвал тот факт, что всем поколениям руководителей, специалистов хозяйства были присущи чувство перспективы, умение искать что-то новое, комплексно решать проблемы, тесно увязывать науку с практикой.

Руководитель констатировал: с каждым годом расширяется огород по производству овощей в открытом грунте. Если в 1966 году в "Брилево" овощами было занято 18 га, то в 2021 году овощи в открытом грунте возделывались на 318 га. "Производство овощей открытого грунта вышло на рубеж 10 тыс. т в год. Их урожайность постоянно растет", - уточнил Аркадий Кобрусев.

Важным шагом стало и развитие тепличного хозяйства. Сегодня зимний огород предприятия занимает 9,5 га. В год производится 5 тыс. т тепличных овощей, привел цифры директор.

"За прошедшие годы произошли большие изменения в культуре, быте и жизни наших рабочих. Изменился облик села. Построено более 800 квартир. К услугам рабочих и специалистов, жителей села - детсад, средняя школа, врачебная амбулатория, столовая, торговый комплекс, Дом культуры, спорткомплекс, храм", - перечислил Аркадий Кобрусев.

По его мнению, юбилейная дата - прекрасный повод не только проанализировать прошлое, но и заглянуть в будущее. "Достигнутое - не предел. Коллективу предстоит огромная работа по поиску новых технологий, увеличению объемов производства, расширению ассортимента, улучшению качества продукции, повышению ее конкурентоспособности, росту экспортных продаж", - нацелил коллектив руководитель.

На торжестве заслуженные награды получили лучшие работники предприятия. В их числе начальник производства консервного завода Людмила Кошевенко, чей стаж работы в "Брилево" 40 лет. "Благодаря нашему опытнейшему руководителю мы из года в год совершенствуемся, внедряем новые технологии. Мы не стоим на месте, всегда идем в ногу со временем ", - поделилась она.

Слова поздравлений в торжественный вечер прозвучали от многих почетных гостей. Хорошим подарком стали музыкальные номера.-0-

Фото Сергея Холодилина