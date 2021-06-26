Тест-драйв зеленого транспорта проведут в Гомеле

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26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тест-драйв зеленого электротранспорта для взрослых, подростков и детей проведут в Гомеле 26 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.
Тест-драйв станет частью праздничной программы ко Дню молодежи на площадке у Ледового дворца. Желающие смогут прокатиться на электротранспорте белорусского и зарубежного производства. Организаторы обещают электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты и детские квадроциклы.
В 11.00 начнется презентация техники. С полудня - бесплатный тест-драйв. В 17.00 проведут розыгрыш призов.
Организуют тест-драйв предприятие "ТехноАгро" и онлайн-гипермаркет AvtoVeloMoto.by по согласованию с администрацией Центрального района Гомеля.-0-