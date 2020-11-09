Тест на SARS-Cov-2 можно сдать на базе центра ГМУ

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Исследование на наличие РНК коронавируса SARS-Cov-2 методом ПЦР с 9 ноября проводится на базе профессорско-консультативного центра Гомельского государственного университета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Любой желающий может сдать материал для исследования. Назо-орофарингеальный мазок специалисты берут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм по будням с 9.00 до 11.00.

Как уточнили в университете, результат будет готов на следующий день после взятия материала. Заключения по итогам исследований выдают также по будням с 15.00 до 17.00.

Стоимость исследования для резидентов Беларуси - Br34,31 и взятие материала - Br1,92. Для нерезидентов - Br50 и Br2,79 соответственно.

Взятие материала и выдача результатов производится по адресу в Гомеле: ул.К.Маркса, 11а. Дополнительная информация - по телефону +375 232 22-33-69.-0-