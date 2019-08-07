Титульные списки строительства важных объектов сформируют к сентябрю в Гомельской области

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Титульные списки строительства важных объектов, дорог, коммуникаций сформируют к 1 сентября в Гомельской области. Такую информацию озвучил сегодня во время личного приема граждан и представителей юридических лиц председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.
Вопросы строительства соцобъектов, асфальтирования дорог, в целом развития микрорайона Южный областного центра озвучил пришедший на прием гомельчанин. Он рассказал, что микрорайон молодой, здесь построены многоэтажные дома, но многие вопросы не решены до конца. В числе самых актуальных для местных жителей мужчина назвал строительство школы, поликлиники, дорог.
Как пояснил глава администрации Новобелицкого района Гомеля Сергей Казачок, в микрорайоне возводятся жилые дома, в том числе для многодетных семей. "Сегодня во всем районе проживают 1300 многодетных семей, и большинство именно в этом микрорайоне", - сказал глава администрации. По его словам, ближайшая школа перегружена, для подвоза учеников в более свободные учреждения, в том числе в другие районы, организованы специальные маршруты. В июле этого года в микрорайоне открыли новый детский сад.
Геннадий Соловей напомнил о поручении до 1 сентября сформировать в регионе титульные списки с планами строительства дорог, различных объектов, коммуникаций. Опубликуют списки в местных газетах. "Наша беда, что мы не информируем людей. Важно, чтобы они видели очередность, что и когда будет реализовано, смогли следить, как выполняются планы", - отметил председатель облисполкома.
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