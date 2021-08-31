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31 августа 2021, 16:56

То, что рынок запросил

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Учащиеся Ивацевичского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства точно знают: после окончания альма-матер они будут востребованы на рынке труда. Как одновременно можно получить три профессии, почему за парты садятся даже 60-летние, узнали, побывав в лицее накануне нового учебного года.

В первую очередь – практики

В учебном хозяйстве как раз завершилась уборка зерновых и зернобобовых. Хотя оно называется учебным, размах впечатляет: 400 гектаров земли, из которых под эти важнейшие культуры в нынешнем году отдано 145.

– Недавно намолотили последний бункер зерна, – директор УО «Ивацевичский государственный профессио­нальный лицей сельскохозяйственного производства» Михаил Дымович с удовольствием вспоминает горячие деньки августовской страды. – Хорошо потрудились! Учащиеся работали помощниками комбайнера, на зернотоку, зерносушилке. Теперь закрома, что называется, полны – будет чем кормить стадо хозяйства. А это ни много ни мало 300 голов КРС, из которых 90 – дойные коровы.

Практика идет круглогодично. Сидя в кабинах грузовых автомобилей рядом с мастерами, учащиеся вывозят органику, пашут, сеют, убирают поля. Сегодня, к примеру, лицеисты с удовольствием трудятся на ферме учебного хозяйства. Для руководства лицея важно, чтобы из учебного заведения выходили профессионалы – не только теоретики, а главное – практики.

Конечно, прежде чем сесть за руль трактора, автомобиля, штурвал комбайна, новобранцы грызут гранит науки в кабинетах. Лицей располагает современной учебной базой. Чему сегодня здесь обучают?

Три профессии сразу

– Готовим молодежь по 16 профессиям – с учетом запросов рынка и работодателей. Иногда через год-два чередуем набор профессий, – объясняет стратегию обучения Михаил Евгеньевич. – Получается – выпускники востребованы, с распределением нет проблем. На трактористов, сварщиков, продавцов, поваров, электриков заявки есть всегда. На такие квалификации набор ежегодный. К требованиям рынка относимся гибко. Каждый учащийся осваивает сразу несколько профессий.

Те, кто поступает после 9-го класса, за три года учебы получает среднее образование, а также три квалификации.

Например, электросварщика ручной сварки, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства (двух категорий) и водителя автомобиля категории С.

– Наш тракторист не будет сидеть сложа руки в ожидании сварщика, а решит проблему сам, – подводит итог такой «профессиональной комплектации» Михаил Евгеньевич.

Некоторые поступающие выбирают еще такой список профессий: электрогазосварщик, обойщик мебели, водитель категории С.

На основе общего среднего образования, учась в течение года, парни предпочитают профессии тракториста-машиниста сельхозпроизводства и водителя автомобиля категории С. Девушки, которых здесь до трети учащихся, выбирают преимущественно такие направления своей трудовой деятельности: повар-швея, продавец-швея. Кроме этого, можно стать садоводом, овощеводом, оператором машинного доения, штукатуром, плиточником и много кем еще.

Чаще всего в Ивацевичский профессиональный лицей поступает молодежь из Ивацевичского, Березовского и Пружанского районов.

– Как показывает практика, наши выпускники, получая востребованную специальность, не уезжают далеко от родительского дома, – отмечает Михаил Дымович.

Особый подход для особых людей

Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства занимает важную социальную нишу. В 2008 году здесь открыли центр социальной и профессиональной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития, единственный в области. С этими молодыми людьми лицей работает с 1993 года, но с появлением центра вышел на новый, более высокий уровень. Ежегодно здесь обучается 70-80 ребят с особенностями развития. Они приобретают востребованные профессии, на получение которых дают добро медики – в зависимости от особенностей каждого. Получают знания по таким профессиям: слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, оператор машинного доения, садовод, овощевод, штукатур, облицовщик- плиточник и другие.

– Иногда эти ребята не сильны в теории, поэтому тактика их обучения заключается в многократном повторении. Но лицей для них – хорошая школа жизни. Они обучаются вместе с другими лицеистами, но в группах к ним – усиленное внимание двух мастеров, куратора и воспитателя, которые работают над тем, чтобы воспитанники центра учились быть самостоятельными.

Трудоустройство для выпускников здесь – обязательное.

– Каждому находим рабочее место, где нужно трудиться как минимум год. Наш патронат над сиротами и выпускниками центра для лиц с особенностями психофизического развития длится два года. За это время каждый из них, как правило, успевает интегрироваться в общество, – уверен директор лицея.

Более чем за 40 лет лицеем подготовлено 14 956 специалистов для агропромышленного комплекса, строительной отрасли, промышленности и сферы обслуживания.

Есть в лицее и свой музей, в котором много уникальных экспонатов. Особо запомнятся посетителям Змей Горыныч – работа будущих сварщиков, поющая и танцующая елочка – победительница конкурса республиканского творчества. Создают все эти раритеты учащиеся в объединениях по интересам, которых в лицее более 20. Талантливые мастера и преподаватели в свободное от учебы время смогли разбудить у ребят интерес к творчеству, которое, нет сомнений, сделает в будущем их жизнь ярче и насыщеннее.

Не просто срок отбывать

Получают профессии здесь и заключенные двух исправительных учреждений, расположенных на территории Ивацевичского района. Они скомплектованы в восемь групп. Правда, обучаются в тюремных стенах – корпусах, расположенных на собственных учебных базах обеих колоний. Тут учащиеся разновозрастные, от 18 до 60 лет.

– На базе исправительных учреждений готовим электросварщиков ручной сварки, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочников дерево­обрабатывающего оборудования и швей-портных. Там создано предприятие по изготовлению мебели. Человек не должен просто отбывать срок. Хорошо, когда он учится чему-нибудь. Выйдя на свободу, будет квалифицированным специалистом, – считает заместитель директора лицея по учебно-производственной работе Игорь Скорина.

Тамара МАРКИНА, Егор ПАВЛЮЩИК, архив лицея

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