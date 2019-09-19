Только для отчаянных: провести ночь в логове дракона

Только раз в году у каждого, кто верит в волшебство, есть уникальная возможность встретиться с белорусским драконом. Таинственный цмок проживает в лепельском озере и в сентябрьские дни показывается на берегу гостям масштабного праздненства - фестиваля мифологии "Шлях цмока - TSMOK'sWAY- путь дракона", который устраивается в его честь в Березинском биосферном заповеднике. В этом году встреча с мифическим существом состоится 21-22 сентября.

Программа праздника включает посещение Музея мифологии, знакомство с легендой о "цмоке", выступления музыкальных коллективов, мастер-класс белорусского танца от героев легенд и сказок.

Любителей острых ощущений и ярких впечатлений организаторы ждут вечером на захватывающей ночной прогулке по тропе мифов и огненной феерии. На протяжении всего мероприятия будут работать разные тематические площадки, игровые зоны для детей, фуд-корты, выставки. Самых активных участников ждут памятные призы и дипломы от спонсоров и партнеров фестиваля. На разных площадках периодически будет появляться таинственный дракон. Встреча с ним - к удаче на целый год.

Чтобы захватывающее приключение было более комфортным, а желанная встреча гарантированной, провести самую волшебную ночь в году можно в одном из гостиничных комплексов заповедника. Забронировать свободные номера можно в гостиничном комплексе "Сергуч" (телефон: 8 2132 26300 (городской), +375 44 554-55-52 (МТС) и гостиничном комплексе "Плавно" (8 02132 6-15-84 (городской) и +375 29 145-77-78 (МТС).

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