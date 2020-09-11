Тонны шашлыка, тысячи хот-догов и бургеров - мясмолфест пройдет в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй мясо-молочный фестиваль пройдет в честь Дня города в Гомеле 12 сентября, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Андрей Зинуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовительную работу организаторы начали в конце 2019 года. "Первым фестивалем задали себе высокую планку. Но уже сейчас видим, что и на этот раз получится отличный семейный праздник. Приглашаем всех на "Мясмолфест" у ледового дворца", - сказал Андрей Зинуков.

В 2019 году фест посетили более 40 тыс. гостей. "Прошлогодний опыт показал: нам мало этой площадки. Поэтому задействуем еще улицу Бородина", - отметил заместитель гендиректора. Здесь разместятся городок детских аттракционов, а также выставка "Веселая ферма". Любителей пернатых, пушистых и крупнорогатых ждут на этой площадке. Кроме того, гости смогут понаблюдать за укладом жизни пчел. Одним из экспонатов на живой выставке станет стеклянный улей.

До 17.00 значительная часть площадки возле ледового дворца будет отведена под интерактив для детей. Фотозоны, шоу мыльных пузырей, гигантских трансформеров, интерактивный тир - маленькие горожане не заскучают, подчеркивают организаторы. Позже это пространство превратится в большой танцпол. Здесь будут выступать белорусские коллективы, кавер-бэнды, группа "Леприконсы". Ближе к концу дня будет дискотека 90-х. "Мы пригласили исполнителей, которых многие помнят, это группы "Стрелки", "Тату", "Отпетые мошенники" и другие", - рассказал заместитель гендиректора.

Отдельная тема - меню праздника. Согласован перечень блюд, который занимает пять страниц. "Угощения по душе и по вкусу найдут и консерваторы в еде, и любители современной кухни. Классические драники, тонны шашлыка, тысячи хот-догов и бургеров, ребрышки, колбаски, суши, пиццы... Цены будут приемлемые. Это наш подарок любимому Гомелю и горожанам", - подчеркнул Андрей Зинуков. Зона фуд-кортов, молочный и караоке-бары, торговые павильоны и кафе на свежем воздухе рассчитаны на 600 посадочных мест.

По словам организаторов, на праздник можно приходить и без денег. Заработать специальную фестивальную валюту - фесткоины - можно будет, проявляя активность на соревновательных и развлекательных площадках, в играх и конкурсах. В программе фест-чемпионатов - "Сосисочные бои", "Сырные силочи", "Воздушный Cremolle". Обменять фесткоины на призы и сувениры можно будет в мясмолмаркете.

На "Мясмолфест" ждут гостей с 10.00 до 22.00. В завершении программы - фейерверк.

Фестиваль проводится по инициативе облисполкома и при поддержке городского исполнительного комитета.-0-