Тополиную аллею восстановят в МК "Тростенец" во время субботника

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По благословению протоиерея Федора Повного общественные организации Беларуси и духовенство намерены восстановить тополиную аллею в мемориальном комплексе "Тростенец", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи вышли с инициативой начать восстановление историко-культурной ценности - тополиной аллеи в МК "Тростенец", - проинформировала Александра Гончарова. - В рамках меморандума о сотрудничестве во время республиканского субботника представители общественных организаций патриотической направленности и основных конфессий Беларуси в память о расстрелянных и сожженных людях высадят рядом с легендарными тополями двадцать молодых саженцев. Очень приятно, что нашу инициативу поддержала Генпрокуратура. Мы приглашаем и другие госучреждения принять участие в этой трудовой акции".

Директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения Александр Гостев уверен, что решение о восстановлении исторической аллеи было принято весьма своевременно. Он рассказал, что в 1944 году по приказу руководства концлагеря с двух сторон вдоль неширокой дороги, ведущей от Могилевского шоссе к Тростенецкому лагерю, его узники высадили молодые тополя. "По этой дороге смерти на расстрелы и сожжение проследовали сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - мирные жители Беларуси, в том числе узники Минского гетто, советские военнопленные, участники антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения. Безусловно, сегодня наша главная задача - сохранить историческую память об этих событиях и уничтоженных нацистами людях, - подчеркнул директор центра. - Время неумолимо и к живым свидетелям тех трагических событий - тополям, пережившим эту страшнейшую историю и молчаливо сохраняющим память о жертвах Тростенца. Сегодня уже многие деревья погибли от старости. Поэтому принятое нами решение о восстановлении тополиной аллеи весьма своевременно. А в перспективе мы планируем посадить тополя на все возможные части сохранившейся аллеи".

По количеству жертв фашизма Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. 22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти".

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 17 апреля. В ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-