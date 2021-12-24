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24 декабря 2021, 17:35

Торфопредприятие "Днепровское" в Быховском районе завершает модернизацию брикетного производства

24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торфопредприятие "Днепровское" в Быховском районе завершает модернизацию брикетного производства. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор открытого акционерного общества Вадим Павлович.

"Модернизация в первую очередь дала предприятию надежность и бесперебойность в работе, - пояснил Вадим Павлович. - Плюс ко всему, мы ориентировались на энергосбережение, создание безопасных условий труда и недопущение производственного травматизма, ведь капитальный ремонт завода не проводился около шести десятилетий, со времени его постройки. Среди основных выполненных работ - замена лотковых эстакад и распределительного транспортера над прессами, модернизация линии подготовки торфа и технологического оборудования вагоноопрокидывателя, ремонт склада готовой продукции и котельного оборудования. Причем все эти работы, как бы тяжело ни было, выполнялись без остановки производства".

По словам директора, за годы эксплуатации многие устройства и механизмы износились настолько, что их состояние было не просто плохим, а плачевным. Потребовалось немало времени, сил и вложений, чтобы привести их в порядок и наладить бесперебойную работу. Так, полностью заменены лотковые эстакады, по которым после прессования проходит брикет. К их модернизации приступили в марте. Теперь это совершенно новая конструкция, соответствующая современным технологическим решениям и требованиям. В эстакады уложен большой объем металла, собран новый транспортер, установлена система автоматики. Уже завершаются пусконаладочные работы.

Вадим Павлович
Вадим Павлович

Значительный ремонт потребовался и брикетному цеху. К этому вопросу на предприятии подошли комплексно: усилили конструкции стен и восстановили их несущие способности, отремонтировали кровлю, утеплили фасады, заменили окна и двери. Ремонт также затронул инженерные сети: водопровод, отопление, канализацию и электропроводку. На предприятии починили оборудование котельной, утеплили паропровод, капитально отремонтировали один из котлов и провели его режимно-наладочные испытания. В дальнейшем это позволит оптимизировать расход топлива и электроэнергии. "Эффективность прежде всего", - подчеркнул директор.

Особое внимание уделено и санитарно-бытовым условиям. В этом году бытовая часть брикетного цеха приобрела совершенно новый и ухоженный вид: отремонтированы гардеробы, душевые, санузлы, комнаты приема пищи, холл и лестничный марш, где уложена новая плитка и заменены перила. Также в помещении - новые окна и двери. Все чисто и аккуратно. "Это повышает производственную культуру: люди видят столь разительные перемены и оценивают их положительно, - продолжил Вадим Павлович. - В свое время деревня Годылево выросла вокруг предприятия: практически в каждой семье есть человек, чья трудовая деятельность с ним связана. Когда работает производство, завод не стоит на месте и развивается, люди уверенно смотрят в завтрашний день - нет причин волноваться: будут рабочие места, будет и зарплата".

На модернизацию выделены средства из внебюджетного фонда Министерства энергетики. Основная часть модернизации завершится в 2021 году, на последующие годы останется система обеспыливания сушилок, наведение порядка и благоустройство территории. Кроме того, в настоящий момент на рассмотрении находится вопрос о строительстве нового энергоисточника. В 2022 году запланирован ввод 100 га вновь построенных полей торфодобычи. По словам Вадима Павловича, роль отраслевого ведомства и головного предприятия в развитии производства переоценить трудно: благодаря вниманию и поддержке со стороны Министерства энергетики и ГПО "Белтопгаз" ОАО "Торфопредприятие Днепровское" получило новый толчок в развитии и поступательно движется вперед.

"Сегодня позитивный подъем переживает вся торфяная отрасль страны, - подчеркнул Вадим Павлович. - Во многом это связано с успешной реализацией государственной программы "Торф". Масштабное обновление прошло почти на всех торфозаводах, что обеспечило бесперебойную работу производства, снизило затраты и помогло наладить выпуск необходимого объема продукции. В конечном итоге все это влияет на повышение эффективности, рентабельности и качества выпускаемой продукции. Это особенно актуально в период, когда на мировом рынке цены на энергоисточники существенно пошли вверх. Повысился спрос и на нашу продукцию как местный вид топлива. Сыграла свою роль и прошлогодняя зима - продолжительный период холодов заставил людей в этом году сделать основательные запасы топлива. Благодаря вышеперечисленному объемы производства увеличились: на конец года рост составит около 30%".

По словам директора, залог эффективной работы торфопредприятия - это не только высокие технологии, но и соблюдение технологической и производственной дисциплины. После добычи торф загружают в торфовозные вагоны и транспортируют на завод, затем через вагоноопрокидыватель сырье попадает в подготовительное отделение, где очищается от примесей и дробится до нужной фракции. После этого по галерее 2-го подъема подается на транспортер и, проходя над сушилками, приобретает необходимую влажность - 16-18%. Затем "торфяная сушенка" прессуется и попадает на лотковые эстакады, которые служат для охлаждения брикета - это дает ему необходимую прочность. На выходе счетчики ведут учет готовой продукции, что позволяет сверять произведенные и отгруженные объемы.

"Наша продукция проходит постоянный лабораторный контроль: согласно СТБ у брикетов должна быть нормативная зольность, влажность и калорийность, - обратил внимание Вадим Павлович. - Производство работает круглосуточно, люди трудятся в 3 смены. Общая численность всех работников составляет почти 180 человек. От этого завода зависит жизнь целого населенного пункта, к нам на работу приезжают даже быховчане".

ОАО "Торфопредприятие "Днепровское" - единственный производитель топливных брикетов в Могилевской области. Здесь функционируют брикетный и транспортный цеха, а также 2 участка добычи торфа. Основным рынком сбыта продукции является Могилевская область. Почти 67% брикета реализуется предприятиям и организациям региона, более 33% - населению. Мощность составляет свыше 100 тыс. т брикета в год. Предприятие также развивает нетопливную группу товаров - производство компостированных питательных торфяных грунтов и торфозольных смесей. Эта продукция широко используется в сельском хозяйстве, лесной промышленности (для выращивания в питомниках лесопосадочного материала), а также при проведении работ по благоустройству территорий.-0-

Фото Олега Фойницкого

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