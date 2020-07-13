Торфопредприятие "Глинка" планирует наладить производство грунта для шампиньонов

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Торфопредприятие "Глинка" (Столинский район) планирует наладить производство покровной почвы для выращивания шампиньонов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Александр Прокопчик.

Пять лет назад на границе месторождения "Морочно" предприятие построило и ввело в эксплуатацию цех по производству питательных грунтов на основе торфа. Инвестиционный проект реализован при поддержке ГПО "Белтопгаз" Министерства энергетики совместно с чешской компанией "Рашелина", которая закупила и поставила на завод современное технологическое оборудование на 1,7 млн евро. Уже освоено несколько десятков видов субстратов для различных растений. Сейчас заводчане работают над новым видом продукции.

"Интересное направление - покровная почва для выращивания шампиньонов, которая сделана на основе торфа. Рынок в стране уже довольно серьезный - ежегодно требуется порядка 20 тыс. т такого грунта. Пока же у нас все завозное - используются польский, голландский грунты. Мы разработали рецептуру своего продукта, осталось испытать его в промышленных условиях. Сейчас ведем переговоры с украинскими производителями из Хмельницкой, Львовской областей - это два крупных комплекса по выращиванию шампиньонов. Они готовы испытать наш грунт сначала в лабораторных условиях, а затем - в промышленном боксе. Думаю, в следующем году мы выйдем на производственные испытания", - поделился планами Александр Прокопчик.

Мощность цеха по производству торфяных субстратов рассчитана на выпуск 183 тыс. куб.м грунтов в год. Более 80% продукции под брендом "Янтарь Полесья" реализуется на экспорт. В прошлом году ее поставлено за пределы республики на $1,6 млн в 17 стран. План зарубежных поставок за январь-май этого года выполнен на 115% по отношению к аналогичному периоду 2019-го. Основными покупателями полесских грунтов являются Польша, Украина, Чехия, Молдова, Турция, Россия, Германия, Греция.

Для строительства новых полей добычи предприятию на торфяном месторождении "Морочно" отведен земельный участок площадью 250 га. Идет его поэтапное освоение и разработка. Обычно за сезон, который длится с 5 мая по 31 августа, на торфопредприятии добывают около 50 тыс. т торфа, чтобы обеспечить сырьем производство. В текущем году погода позволила начать работу практически на месяц раньше обычного. На сегодня уже добыто 30 тыс. т торфа. "Осталось еще 20 тыс. т добыть и будем готовиться к следующему сезону, обычно работы хватает до марта", - дополнил главный инженер.

Первое упоминание о создании торфопредприятия на территории Глинковского сельского Совета в Столинском районе относится к 1941 году. Самостоятельную деятельность торфозавод начал уже после войны, в 1948 году. Предприятие производит верховой торф и субстраты из него различных фракций.-0-

Фото Вадима Якубёнка