Торговая компания передала Брестской детской областной больнице видеоколоноскоп

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители компании "Санта Ритейл" предали Брестской детской областной больнице новый видеоколоноскоп, передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше у детской больницы в Бресте не было собственного видеоколоноскопа. Для обследования пациентов отправляли в Минск. Благодаря спонсору, который приобрел оборудование за Br320 тыс., в областном центре смогут проводить более качественную диагностику заболеваний толстой кишки и выполнять бесшовные операции.

"Когда выбирали поставщика видеоколоноскопа, советовались с врачами, они составили техзадание. Дальше все действия были за нами вплоть до доставки оборудования. Считаем это своим вкладом в сохранение здоровья детей", - отметил гендиректор компании Александр Чуйко.

Первое время аппарат будет работать в тестовом режиме. Обследование пациентов планируется начать через пару недель. Пока оборудование установят в областной детской консультативной поликлинике. Когда же завершится строительство нового корпуса больницы, видеоколоноскоп перенесут - поставят поближе к хирургическому, реанимационному и приемному отделениям.

"Есть гастроэнтерологическое и хирургическое отделения, чьим пациентам могут понадобиться обследования с помощью видеоколоноскопа. Новый аппарат позволяет проводить весь спектр диагностики и лечения патологий толстой кишки. Хорошее приобретение, мы очень благодарны за него. Оно позволяет значительно повысить уровень медицинской помощи детям", - подчеркнул главный врач детской областной больницы Сергей Ковшик.

Брестская детская областная больница рассчитана на 417 коек. За год различную медицинскую помощь там получают около 80 тыс. пациентов. Завершается строительство нового корпуса, куда переместится четыре отделения. Будет открыт кабинет МРТ. Параллельно ведется закупка оборудования.-0-