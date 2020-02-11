Торговая сеть Гомельской области приросла в 2019 году на 10%

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году торговая сеть Гомельской области приросла на 10%. В отрасли работают более 16 тыс. объектов, об этом сообщил журналистам начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан перед коллегией по итогам работы отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Качана, социальный стандарт выполняется: на 1 тыс. населения Гомельской области приходится более 670 кв.м торговых площадей (при нормативе 600 кв.м).

В прошлом году в регионе реализовано несколько серьезных проектов в сфере торговли. Крупные центры открыты в Гомеле, Мозыре, других городах. "Практически в каждом районе развивались торговые сети. В розничный сегмент приходили представители малого и среднего бизнеса", - рассказал начальник главного управления. По его мнению, рост числа созданных рабочих мест в сфере свидетельствует о том, что интерес к отрасли сохраняется.

Достаточно динамично развивался рынок непродовольственных товаров. "Это основной индикатор благосостояния населения. Положительная динамика и по реализации продовольственной группы товаров", - отметил Александр Качан. Он уточнил, что в регионе удается сохранять ценовую стабильность.

Начальник главного управления торговли и услуг облисполкома подчеркнул, что у каждого формата торговых объектов есть свой потребитель. "В целом оценивая ситуацию на рынках республики, видны резервы для роста магазинов шаговой доступности. Они должны сформировать свой ассортимент, определить своего покупателя и на него работать. Пока некоторые магазины этого формата пытаются соответствовать супермаркетам - в этом их стратегическая ошибка", - пояснил он.

На коллегии также были обозначены задачи для организаций торговли и общественного питания на 2020 год. Основное направление - дальнейшее развитие розничного рынка. "В первую очередь видим необходимость продолжать экспансию конкурентной сети с высоким качеством обслуживания в сельской местности, где рынок достаточно специфический. Важны соблюдение правил торговли и защита прав потребителей - все те вопросы, которые должны повышать культуру обслуживания потребителей", - резюмировал Александр Качан.-0-